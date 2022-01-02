Ankara’da 4 sokak köpeği 10 yaşındaki çocuğa saldırdı





'AKŞAM SAATLERİ KİMSE GEÇEMİYOR'

Mahalle sakinlerinden Serkan Nalbant, olayın ilk kez olmadığını belirterek şunları söyledi: "Bir kadın, sürekli başıboş köpeklere çiğ et veriyor. Mahallede çok sayıda köpek var. Sürekli çiğ et verdiği için bu tarz olaylar oluyor. Bu olay ilk değil. Belediyeye ve CİMER'e şikayet ettik. Çocukları ve yetişkinleri ısırıyorlar. Akşam saatlerinde mahalleden kimse geçemiyor.