SON DAKİKA! Başıboş köpek saldırısından kaçan Mahra Melin Pınar'dan acı haber! Yaşam mücadelesini kaybetti

''BEYNİ BU SAATTEN SONRA DÖNMEZ''

Acılı baba Mahra'nın MR sonucunun çıktığı gün, kızının sağlığına kavuşması için her gün dua ettiklerini söylemişti. Hastanede kızının uyanmasını beklediklerini anlatan Pınar, "Kalbi ilaçla çalışıyor. Nabzı 35'lere kadar, tansiyonu 7'ye düştü, doktorlar müdahale ettiler, makineye bağladılar. Cihazla nefes alıyordu, boğazından trakeostomi açıldı. Bugün MR sonucu çıktı, doktorlar beynin bu saatten sonra dönemeyeceğini, çok kötü durumda olduğunu söylediler. Beyinde ciddi hasar varmış. Size bakım eğitimi vereceğiz, kan değerleri düzelince sadece oksijenle yaşayabilecek hale geldiğinde eve çıkartacaksınız dediler. İnşallah kızım uyanacak, 'parmağımı tutacak, baba' diyecek, onu bekliyorum. Elini tutuyorum, ayağını öpüyorum hiçbir tepki yok. Gözlerini açmıyor'' ifadelerini kullanmıştı.

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