Baretimi takarım en iyisini yaparım! Kadın mühendisler erkeklere taş çıkartıyor

Erkeklerin çalışma alanı olarak görülen şantiyelerde, artık kadınlar da "buradayım" diyor. İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Kübra Tatlı (23) ve Meltem Ayer (23) lisans eğitiminin ardından İzmir'de TOKİ şantiyesinde mesleğini özveriyle sürdürüyor. İnşaat mühendisi olarak çalışmaya başlayan iki genç mühendis, akademik eğitimini sahaya başarıyla aktarıyor.
MESLEĞİNE AŞIK BİR KADIN
İnşaat mühendisi Kübra Tatlı, mesleğine aşık bir kadın. Şantiyede çalışmasının çocukluk hayali olduğunu söyleyen Tatlı, "Günümüz şartlarında sektörün ve piyasanın sıkıntılarını az çok biliyordum. Ancak her işin üstesinden geleceğimi bildiğim için cesaretle işe atıldım." ifadesini kullanıyor.
"Kendine güvenen ve inanan tüm kadınların her sektörde yer alması gurur verici. Kadınların üstesinden gelemeyeceği bir iş yok." diyor ve ekliyor: "Bir kadın olarak şantiyede yaşadığım zorluk yok dersem aslında yalan olur ancak mesleğime aşık ve işkolik bir insan olduğum için zorlukların çoğu bazen tatlı bile gelebiliyor."