Baretimi takarım en iyisini yaparım! Kadın mühendisler erkeklere taş çıkartıyor

Kadınların her sektörde kendini ispatladığını hatırlatan Tatlı, "Ekmeğini taştan çıkaran tüm emekçi kadınlarımıza selam olsun" diye dayanışma mesajı veriyor.



HER MESLEĞİN ZORLUĞU VARDIR

Meltem Ayer, 5 aydır şantiyede çalıştığını belirterek, "Her mesleğin kendine göre zorlukları olduğunu düşünüyorum. Bu mesleği de severek ve isteyerek yaptığım için ufak tefek zorlukları göz ardı ediyorum. Bu konu da hiçbir tereddüt yaşamadım." diyor. "Toz, toprak arasında çalışmak zor mu?" sorusunu sorduğumuzda "Zorlukları oluyor ama günün sonunda o başarmışlık hissi her şeye bedel." yanıtını veriyor.