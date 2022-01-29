Gasp sonrası ayakları donduğu iddia edilen Berkay Köklü olayında yeni gelişme! Gerçek başka çıktı: Soğuk hava sebebiyle...

İstanbul Beylikdüzü'nde ailesinin iddiasına göre yabancı uyruklular tarafından gasp edilip ayakkabılarına kadar soyulduktan sonra soğuğa maruz kaldığı için ayaklarının kesilmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalan Berkay Köklü olayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Ailenin iddiasına göre, Köklü işe gittiği esnada yabancı uyruklu bir kişi önünü kesti.
SADECE ÇORAPLARI VARKEN YÜRÜMEYE BAŞLADI
Yabancı uyruklu kişi Köklü'nün cep telefonu, üzerindeki kıyafetleri ve ayakkabısına kadar el koydu. Kayıplara karıştı. Berkay Köklü, üzerinde hiçbir kıyafeti olmadan ayağında sadece çorapları varken yürümeye başladı.
Uzun süre yürüdükten sonra, bir taksiye bindi, taksici onu hastaneye götürdü. Hastaneye geldiğinde Berkay Köklü'nün ayaklarının soğuktan donduğu tespit edildi. Soğuktan etkilenen 23 yaşındaki genç, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ndeki yoğun bakım alanında tedavi altına alındı.
Bu sırada yabancı uyruklu kişi Berkay Köklü'nün montuyla Aksaray'a geldi. Berkay Köklü'nün telefonunu satmak için bir telefoncuya girdi. Berkay Köklü'den haber alamayan ailesi, Köklü'nün telefonunu aramaya devam etti.
Telefon, telefoncu Emre Tambahçeci'nin elindeyken de çaldı. Emre Tambahçeci arayan kişinin bir Türk olduğunu görünce telefonu açtı.
Yabancı uyruklu şüpheli, telefoncunun aile ile konuşmasına şahit olunca, telefonu da bırakarak dükkanı terk etti. Telefoncu ile Berkay Köklü'nün ailesi iletişime geçerek Beyazıt Polis Merkezi ekiplerine haber verdi. Kamera kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şüpheliyi aynı montla Aksaray'da görünce gözaltına aldı.