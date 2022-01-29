Gasp sonrası ayakları donduğu iddia edilen Berkay Köklü olayında yeni gelişme! Gerçek başka çıktı: Soğuk hava sebebiyle...

İstanbul Beylikdüzü'nde ailesinin iddiasına göre yabancı uyruklular tarafından gasp edilip ayakkabılarına kadar soyulduktan sonra soğuğa maruz kaldığı için ayaklarının kesilmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalan Berkay Köklü olayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Ailenin iddiasına göre, Köklü işe gittiği esnada yabancı uyruklu bir kişi önünü kesti.

SADECE ÇORAPLARI VARKEN YÜRÜMEYE BAŞLADI

Yabancı uyruklu kişi Köklü'nün cep telefonu, üzerindeki kıyafetleri ve ayakkabısına kadar el koydu. Kayıplara karıştı. Berkay Köklü, üzerinde hiçbir kıyafeti olmadan ayağında sadece çorapları varken yürümeye başladı.