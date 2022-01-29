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    • Yaşam
    • 29.01.2022 21:08
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    • 29.01.2022 21:08
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    Genç doktor evinde ölü bulundu

    Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Ömer Ertürk (40), evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede doktorun kalp krizi geçirdiği belirlendi.

    Genç doktor evinde ölü bulundu

    Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Ömer Ertürk (40), evinde ölü bulundu.

    Olay, sabah saatlerinde Düzce Uzunmustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Ömer Ertürk, sabah saatlerinde nöbet için hastaneye gelmeyince mesai arkadaşları meraklanarak telefonla aradı.

    İLK İNCELEMEDE KALP KRİZİ TESPİTİ
    Arkadaşları, doktora ulaşamayınca evine gitti. Eve giren arkadaşları, doktorun cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine giden polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ertürk'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İlk incelemelere göre doktorun kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Kar kalktı dön tabii
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