Son dakika! Cihan bebeği öldüresiye döven baba Yunus Göç'e büyük ceza...

Son dakika haberleri... Gaziantep'te 2 aylık bebeği Cihan Göç'ü öldüresiye darp eden baba Yunus Göç hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede olay anına ilişkin detaylar da yer aldı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kahvelipınar Mahallesi'nde yaşayan Yunus Göç'ün 2 aylık evladını öldüresiye dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıkmıştı. Türkiye'de infiale neden olan görüntülerin ardından gözaltına alınan cani baba Göç, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı. Beyin kanaması geçiren Cihan bebek hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken baba Göç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
KAN DONDURAN OLAY...
Gaziantep'te babasının darp etmesi sonucu beyin sarsıntısı geçiren ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Cihan bebek, hastanedeki tedavisinin başarıyla tamamlanması üzerine 2 gün önce taburcu oldu.