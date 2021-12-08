Son dakika! Cihan bebeği öldüresiye döven baba Yunus Göç'e büyük ceza...

İddianamede, olay anına ilişkin detaylara da yer verildi. Anne Göç'ün eşine "önce çocuğun ilacını vereyim sonra çay koyarım" demesinin ardından cep telefonunu kamerasını açarak bıraktığı iddianamede belirtilirken, "Çekilen görüntüler incelendiğinde şüphelinin mağdurun yerden alıp boynundan tuttuğu, mağdurun sırtına sert ve şiddetli bir şekilde 10 defa vurduğu, mağdur ağladığında boğazını sıkıp ağzını kapattığı, mağdur ağlamaya devam ettikçe yüzüne vurduğu, annenin odaya girdiğinde ise bebeği sıvazlıyormuş gibi davrandığı görülüyor" denildi.

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