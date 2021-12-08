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    • Yaşam
    • 08.12.2021 12:26
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    • 08.12.2021 14:31
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    Son dakika! Cihan bebeği öldüresiye döven baba Yunus Göç'e büyük ceza...

    Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te bebeğini darbeden baba hakkında, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.

    Cihan bebeği öldüresiye döven babaya büyük ceza...
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    Son dakika haberleri... Gaziantep'te 2 aylık bebeği Cihan Göç'ü öldüresiye darp eden baba Yunus Göç hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede olay anına ilişkin detaylar da yer aldı.

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kahvelipınar Mahallesi'nde yaşayan Yunus Göç'ün 2 aylık evladını öldüresiye dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıkmıştı. Türkiye'de infiale neden olan görüntülerin ardından gözaltına alınan cani baba Göç, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı. Beyin kanaması geçiren Cihan bebek hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken baba Göç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

    KAN DONDURAN OLAY...

    Gaziantep'te babasının darp etmesi sonucu beyin sarsıntısı geçiren ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Cihan bebek, hastanedeki tedavisinin başarıyla tamamlanması üzerine 2 gün önce taburcu oldu.

    Gaziantep'te fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağlayan 2 aylık oğlu Cihan'ı darp etmiş, şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılıp tepkiye yol açması üzerine gözaltına alınan Göç, nöbetçi mahkemede tutuklanmıştı.

        Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Cihan bebek ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

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        Özel bir hastanede verilen tedaviye olumlu yanıt veren Cihan bebek, önceki gün yoğun bakım ünitesinden hastanenin normal servisine alınmıştı.

        Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Göç hakkında "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianame Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        "BEBEK AĞLAMAYA DEVAM ETTİKÇE VURDU"

            İddianamede, olay anına ilişkin detaylara da yer verildi. Anne Göç'ün eşine "önce çocuğun ilacını vereyim sonra çay koyarım" demesinin ardından cep telefonunu kamerasını açarak bıraktığı iddianamede belirtilirken, "Çekilen görüntüler incelendiğinde şüphelinin mağdurun yerden alıp boynundan tuttuğu, mağdurun sırtına sert ve şiddetli bir şekilde 10 defa vurduğu, mağdur ağladığında boğazını sıkıp ağzını kapattığı, mağdur ağlamaya devam ettikçe yüzüne vurduğu, annenin odaya girdiğinde ise bebeği sıvazlıyormuş gibi davrandığı görülüyor" denildi.

            ALT SOYA KARŞI KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

            Cihan bebeğin kafatası kemiklerinin tümüyle birleşmediği ve beyin gelişiminin hayati öneme sahip olduğunun herkesçe bilindiğine yer verilen iddianamede, sanığın eyleminin "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ve alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğu aktarıldı.

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            Haberler Yaşam Son dakika! Cihan bebeği öldüresiye döven baba Yunus Göç'e büyük ceza...
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