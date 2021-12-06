Cani baba tarafından öldüresiye dövülen Cihan bebek taburcu oldu

"CİHAN BEBEĞİ TABURCU ETTİK"

Cihan bebeğin yaşanan üzücü olayın ardından ilk günden itibaren tüm takiplerini yapan Opr. Dr. İsmail Demir, bebeğin tüm değerlerinin normale döndüğünü ve taburcu etmeye karar verdiklerini söyledi. Bebeğin son durumu ile ilgili bilgi veren Opr. Dr. Demir, "Hastamız Cihan bebeği geçtiğimiz cuma günü yoğun bakımdan çıkartarak normal servise almıştık. Hafta sonu da tüm takiplerinde anormal bir durum olmadı. Genel durumu iyi ve her şeyi stabil şekilde seyrediyor.