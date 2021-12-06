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Cani baba tarafından öldüresiye dövülen Cihan bebek taburcu oldu

Son dakika haberi... Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde cani babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebek, yaklaşık bir haftadır devam eden yoğun tedavinin ardından sağlığına kavuşarak sabah saatlerinde taburcu edildi. Taburcu edilen Cihan bebek ve annesi polis ekipleri tarafından korunurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de aileye sosyal destek sağlıyor.

06.12.2021 11:41 - Son Güncelleme: 06.12.2021 11:42
Cani baba tarafından öldüresiye dövülen Cihan bebek taburcu oldu

Gaziantep'te babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebek, Özel Anka Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır devam eden yoğun tedavinin ardından sağlığına kavuşarak sabah saatlerinde taburcu edildi.

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Cani baba tarafından öldüresiye dövülen Cihan bebek taburcu oldu

Gaziantep'te babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebeğin yaklaşık bir haftadır özel hastanede yoğun şekilde devam eden tedavisi tamamlandı.

Cani baba tarafından öldüresiye dövülen Cihan bebek taburcu oldu

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan çıkarılan ve bir süre normal serviste takipleri yapılan Cihan bebek, yapılan tüm tetkiklerinde anormal bir duruma rastlanmaması üzerine sabah saatlerinde taburcu edildi. Taburcu edilen Cihan bebek ve annesi polis ekipleri tarafından korunurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de aileye sosyal destek sağlıyor.

Cani baba tarafından öldüresiye dövülen Cihan bebek taburcu oldu

"CİHAN BEBEĞİ TABURCU ETTİK"
Cihan bebeğin yaşanan üzücü olayın ardından ilk günden itibaren tüm takiplerini yapan Opr. Dr. İsmail Demir, bebeğin tüm değerlerinin normale döndüğünü ve taburcu etmeye karar verdiklerini söyledi. Bebeğin son durumu ile ilgili bilgi veren Opr. Dr. Demir, "Hastamız Cihan bebeği geçtiğimiz cuma günü yoğun bakımdan çıkartarak normal servise almıştık. Hafta sonu da tüm takiplerinde anormal bir durum olmadı. Genel durumu iyi ve her şeyi stabil şekilde seyrediyor.

Cani baba tarafından öldüresiye dövülen Cihan bebek taburcu oldu

O nedenle hastamız Cihan bebeği bugün itibarıyla taburcu ettik. Bundan sonrasında da poliklinik takipleri ara ara devam edecek. Beyindeki kanamalar da durmuş vaziyette ve artık onlar da iyileşiyor. Zaten herhangi bir cerrahi müdahale düşünmemiştik. Bütün süreç medikal tedavi ile tamamlandı.

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