SON DAKİKA! Gaziantep'te babasından şiddet gören Cihan bebeğin son durumu nasıl? Doktoru açıklama yaptı





Şiddet mağduru Cihan bebeğin annesi Semra Göç tarafından beslendiğini de anlatan Demir, "Annesi bebeğini besliyor ancak geçirdiği travmadan ve kanamadan dolayı beslenmesi şu anda yetersiz. Bu sebepten dolayı yoğun bakımdan çıkarılabilecek düzeyde değil hastamız. Annenin de geçirdiği bu travmadan dolayı geçirdiği bir psikolojik bozukluğu var. Bununla ilgili de Aile ve Sosyal Politikalar birimimiz konuyla ilgileniyor.