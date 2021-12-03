Gaziantep’te 2 aylık Cihan bebek babası tarafından öldüresiye dövülmüştü! Güzel haberi doktoru verdi

'KISA SÜRECE TABURCU EDEBİLİRİZ'

Bebeğin ilk geldiği ana göre çok iyi olduğunu anlatan Opr. Dr. Demir, normal odada gözlem altında bir süre daha tutmaya devam edeceklerini ve sıkıntı olmazsa kısa sürede taburcu edebileceklerini kaydetti.