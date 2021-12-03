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Gaziantep’te 2 aylık Cihan bebek babası tarafından öldüresiye dövülmüştü! Güzel haberi doktoru verdi

Gaziantep'te ağladığı için babası Yunus Göç tarafından öldüresiye dövülen Cihan bebekten güzel haber geldi. Cihan bebeğin doktoru İsmail Demir, serviste tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, kısa sürede taburcu edilebileceğini belirtti.

03.12.2021 13:39 - Son Güncelleme: 03.12.2021 13:39
Gaziantep’te 2 aylık Cihan bebek babası tarafından öldüresiye dövülmüştü! Güzel haberi doktoru verdi

Gaziantep'te, ağladığı için babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebek, yoğun bakımdan normal servise alındı.

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Gaziantep’te 2 aylık Cihan bebek babası tarafından öldüresiye dövülmüştü! Güzel haberi doktoru verdi

Cihan bebeğin doktoru İsmail Demir, serviste tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, kısa sürede taburcu edilebileceğini belirtti.

Gaziantep’te 2 aylık Cihan bebek babası tarafından öldüresiye dövülmüştü! Güzel haberi doktoru verdi

Fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde, ağladığı için 2 aylık bebeğini dövdü. Şiddet anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki toplarken, beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Cihan bebek, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Gaziantep’te 2 aylık Cihan bebek babası tarafından öldüresiye dövülmüştü! Güzel haberi doktoru verdi

Bebeğin yoğun bakımda takibini yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İsmail Demir, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve bugün normal odaya alındığını söyledi.

Gaziantep’te 2 aylık Cihan bebek babası tarafından öldüresiye dövülmüştü! Güzel haberi doktoru verdi

'KISA SÜRECE TABURCU EDEBİLİRİZ'
Bebeğin ilk geldiği ana göre çok iyi olduğunu anlatan Opr. Dr. Demir, normal odada gözlem altında bir süre daha tutmaya devam edeceklerini ve sıkıntı olmazsa kısa sürede taburcu edebileceklerini kaydetti.

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