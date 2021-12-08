Baklavacı magandaların davası sil baştan! Sanık avukatı kararı uygun buldu, mağdur isyan etti

Sanık Hüseyin Sel'in kardeşini engellemeye çalıştığı iddiasını da kabul etmeyen mağdur Bahçıvan, "Eğer kardeşini engellemek istiyorsa yolumu kesmeyecek, kardeşinin inmesine izin vermeyecek, kendisi de bana saldırmayacaktı. Ben kendisinin de agresif olduğunu çok net bir şekilde gördüm" diye konuştu. İki kardeşin arabadan birlikte indiğini anlatan Bahçıvan, "Birlikte bağırmaya başladılar. Beni engellemeseler ben zaten yoluma devam edecektim. Bu nasıl vicdansız bir karardır. Ben duygusal düşünüyorum. Bu kararın vicdansızca bir olduğunu düşünüyorum" diyerek kararı eleştirdi.