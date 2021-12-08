Baklavacı magandaların davası sil baştan! Sanık avukatı kararı uygun buldu, mağdur isyan etti

Olay, 2019 yılının Temmuz ayında İstanbul Pendik'te yaşandı. Baklava zinciri sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler trafikte yol verme tartışması yüzünden Yunus Emre Bahçıvan'ın aracına saldırdı, hamile olan Ayfer Bahçıvan ile eşine korku dolu anlar yaşattı. Öyle ki Hasan Sel, Bahçıvan ailesinin bulunduğu arabaya el ve ayaklarıyla vurarak aracın dikiz aynasını kırıp, aracın kaputunda tepindi. Korku dolu anlar kameralara yansırken, Ayfer Bahçıvan, "yapmayın, hamileyim" diye korku dolu çığlıklar attı, olay kamuoyunda büyük yankı buldu.
SANIKLAR CEZAYI ÇOK, MAĞDURLAR AZ BULDU
Olayın ardından sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel'i "hürriyeti tahdit" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay, "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan da 10 ay olmak üzere toplamda 5'er yıl hapse çarptırdı. Sel ailesi cezayı çok, Bahçıvan ailesi ise az bularak itiraz etti.
İSTİNAF KARARI BOZDU
Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi sanıklar hakkında verilen kararı "Özellikle yol kesmediler, şahıslarına zarar vermeden ayrıldılar" diyerek bozdu. Bozma kararının ardından sanıklar hakkında yargılama yeniden başladı. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 2 sanık da katılmadı. Mağdur Yunus Emre Bahçıvan'ın hazır bulunduğu duruşmada ilk olarak sanık avukatı Devrim Dinçer, bozma kararına uyulmasını talep ederek, "Karar baştan sona bozulmuştur. Hüseyin Sel yanında olan sinirli kardeşini engellemeye çalışmıştır" diyerek beraat kararı verilmesini istedi.