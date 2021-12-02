Vav TV İzle
Haberler Yaşam SON DAKİKA: 1 aylık bebeğine işkence yapan cani baba Yunus Göç'ün kan donduran sözleri: Ağladığında boğazını sıkacaksın öyle çırpınıp kalacak

SON DAKİKA: 1 aylık bebeğine işkence yapan cani baba Yunus Göç'ün kan donduran sözleri: Ağladığında boğazını sıkacaksın öyle çırpınıp kalacak

Son dakika haberleri... Türkiye, Gaziantep'te bir aylık bebeğine işkence yapan cani Yunus Göç'ü konuşuyor. Görüntüler dehşet saçarken kan donduran detaylar da ortaya çıkıyor. Anne Semra Göç savcıya verdiği ifadesinde, kocasının kendisine "O çocuk ağladığında boğazını sıkacaksın, öyle çırpınıp kalacak" dediğini aktardı. Semra Göç, kocası ile kayınvalidesinin, doktor muayenesinde bebekteki morluklarla ilgili gelecek soruları nasıl yanıtlaması gerektiğini de tembihlediği belirtildi.

02.12.2021 07:39 - Son Güncelleme: 02.12.2021 07:54
SON DAKİKA: 1 aylık bebeğine işkence yapan cani baba Yunus Göç’ün kan donduran sözleri: Ağladığında boğazını sıkacaksın öyle çırpınıp kalacak

Gaziantep'te 1 aylık bebeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkan ve tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran baba Yunus Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada anne Semra Göç'ün 'müşteki' sıfatıyla verdiği ifade Sabah'ta yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: 1 aylık bebeğine işkence yapan cani baba Yunus Göç’ün kan donduran sözleri: Ağladığında boğazını sıkacaksın öyle çırpınıp kalacak

Eşi Yunus Göç'ün bebek ağlarsa anne Semra Göç'e, "Semra o çocuk ağladığında boğazını sıkacaksın öyle çırpınıp kalacak" şeklinde kan donduran bir tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA: 1 aylık bebeğine işkence yapan cani baba Yunus Göç’ün kan donduran sözleri: Ağladığında boğazını sıkacaksın öyle çırpınıp kalacak

Yaklaşık 1-2 hafta önce minik Cihan'ın yanak kısmında morluklar gördüğünü söyleyen anne Semra Göç, fotoğraf çekerken morlukları fark ettiğini dile getirdi.

SON DAKİKA: 1 aylık bebeğine işkence yapan cani baba Yunus Göç’ün kan donduran sözleri: Ağladığında boğazını sıkacaksın öyle çırpınıp kalacak

Fotoğrafların eşinin telefonunda da mevcut olduğunu söyleyen Göç, "Cihan'ın sağ göz üstünde morluk ve yine sağ yanağında diş ve çene kısmında tırnak izine benzer yaralar gördüm. Son olarakta ağzından ve burnundan kan geldi. Ben de neden burnundan kan geliyor diyerek telaş yaptım" dedi.

SON DAKİKA: 1 aylık bebeğine işkence yapan cani baba Yunus Göç’ün kan donduran sözleri: Ağladığında boğazını sıkacaksın öyle çırpınıp kalacak

AĞZINDAN KAN GELDİĞİNİ SÖYLEME
Eşine bebeği doktora götürmeyi teklif ettiğini dile getiren anne Semra Göç, "Yunus bana, 'Neden gidelim ne gerek var' dedi. Bu sırada benim telefonum yoktu. Ben de Yunus'a, 'Beni hastaneye götürmezsen babamı ararım seni şikayet ederim dedim. O da bana, 'Sen de beni şikayet etmeye iyi alıştın. Hadi çocuğu doktora götürelim' dedi. Birlikte hastaneye gittik. Doktorun yanına gitmeden önce eşim bana, 'Çocuğun gözündeki morluğu söyleme' dedi. Doktor morluğu sorarsa, çocuğun gazını çıkarırken dizine yatırdığı sırada olduğunu söylememi, ağzından ve burnundan kan geldiğini de doktor sormadıkça söylemememi tembihledi. Ben de, 'Tamam' dedim. Bunu dememdeki amaç çocuğumu doktora götürmekti. Doktora da morlukları ve kanamayı söyleyecektim" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA