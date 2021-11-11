Direnemeyen bir kadın seçtim! İstanbul’da samuray kılıçlı vahşet: O sözler kan dondurdu

Yanında samuray kılıcı taşıyan Boz, bir anda genç kadının sırtına kılıcı sapladı. Vahşete devam eden saldırgan, yere yığılan Cengiz'e kılıç darbeleri vurmayı sürdürdü. O anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.