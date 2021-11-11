Direnemeyen bir kadın seçtim! İstanbul'da samuray kılıçlı vahşet: O sözler kan dondurdu
İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz gün kan donduran bir olay yaşandı. 2 aylığına İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile vahşice katledildi. Samuray kılıçlı saldırının ardından katil Boz'un açıklamaları ise adeta kan dondurdu. İşte samuray kılıçlı saldırının tüm detayları...
11.11.2021 06:57
- Son Güncelleme: 11.11.2021 06:57
İstanbul Finans Merkezi'ndeki bir proje için iki aylığına İstanbul'a gelen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, mesaisinin ardından otele yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un (28) samuray kılıçlı saldırısına uğradı. Cani, kılıcı defalarca saplayıp genç kızı öldürdü.
SABAH'ta yer alan habere göre, Kan donduran olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta yaşandı. Ankara'da yaşayan mimar Başak Cengiz, Ataşehir'de yapımı süren İstanbul Finans Merkezi'nde bir bankanın inşaatında görevliydi.