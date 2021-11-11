Türkiye samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’e ağlıyor! Tepkiler çığ gibi büyüdü!

İstanbul Ataşehir'de akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Can Göktuğ B. (27) tarafından samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan 28 yaşındaki Başak Cengiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmişti. Vahşice katledilen Cengiz'in cansız bedeni bugün memleketi Ankara'ya getirildi.

Ataşehir'de Başak Cengiz'in katledildiği anın videosu ortaya çıktı!