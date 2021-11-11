Türkiye samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor! Tepkiler çığ gibi büyüdü!
Türkiye Ataşehir'de tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor. Cengiz, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde acılı anne baygınlık geçirirken nişanlısının sözleri yürek dağladı. Öte yandan sosyal medyada Can Göktuğ Boz'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Müge Anlı'dan, futbolculara, spor kulüplerinden siyasetçilere birçok isim Başak Cengiz paylaşımı yaptı.
İş seyahati için gittiği İstanbul'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Can Göktuğ B.'nin samuray kılıçlı saldırısına uğrayan mimar Başak Cengiz'in Ankara'daki cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, annesi baygınlık geçirdi.
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İstanbul Ataşehir'de akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Can Göktuğ B. (27) tarafından samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan 28 yaşındaki Başak Cengiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmişti. Vahşice katledilen Cengiz'in cansız bedeni bugün memleketi Ankara'ya getirildi.
Ataşehir'de Başak Cengiz'in katledildiği anın videosu ortaya çıktı!
Yenimahalle ilçesinde bulunan Yahyalar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından genç mimarın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Acılı anneye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapılırken, Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak ile kayınvalidesinin feryadı ise yürekleri sızlattı.