Balıkesir'deki çatışmada polisi şehit eden şüpheli yakalandı! 18 ayrı suç kaydı var





Dün polisin uygulaması sırasında şüphelilerden Osman Eke takside; Eray Aykul ve eşi Meral Aykul ise Havran'dan Edremit'e giden minibüste yakalandı.



18 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda pompalı tüfekle ateş açtığı iddia edilen Devrim Erdem de bugün jandarma tarafından bir akaryakıt istasyonunda 38 FY 625 plakalı otomobilde yakalandı.