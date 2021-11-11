Bursa'da cinayet! Boşandığı karısını öldürdü hamama gitti

Olay 2 Kasım'da merkez Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. 2015 yılında evlenen ve 2019 yılında aldatılma sebebiyle boşanan 26 yaşındaki Nurdan Budak ve 31 yaşındaki Kemal Bulut, 2 çocuğu için yeniden birleşme kararı aldı. İddiaya göre, tekrar aldatıldığını öğrenen Kemal Bulut, Nurdan Budak'ı baba evine götürdü.
Ancak baba V.B., kızını kabul etmedi. Bunun üzerine gözü dönen Kemal Bulut, eski karısını çocuk arkadaşı olan taksi şoförü K.A.'nın aracına bindirerek Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'ne götürdü. Kısa süreli tartışmanın ardından 22 ayrı suç kaydı bulunan Kemal Bulut yanında bulundurduğu tabancayı Budak'ın başına dayayıp tetiği çekti.