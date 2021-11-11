Bursa'da cinayet! Boşandığı karısını öldürdü hamama gitti





Genç kadının görüştüğü iki erkek arkadaşıyla irtibata geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iki kişiyle birlikte katil zanlısı Kemal Bulut ve sevgilisi S.T.'yi, taksi şoförü K.A. ve baba V.B.'yi gözaltına aldı. Emniyette yapılan çapraz sorgu sonrası çelişkili ifadeler veren Kemal Bulut'un sarhoşken sevgilisi S.T.'ye olayı itiraf ettiği belirlendi. Bunun üzerine Bulut, "Karım beni ikinci kere aldattı, hem de birkaç kişiyle" diyerek cinayeti itiraf etti. Yapılan işlemlerin ardından Kemal Bulut, öldürdüğü Nurdan Budak'ın atıldığı yeri gösterdi.



Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri olay yerinde yaptığı araştırma sonrası Nurdan Budak'ın cesedine ulaştı. Adli Tıp'ta yapılan incelemenin ardından Nurdan Budak'ın kafasına tek el ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.



Nurdan Budak cinayetin zanlısı Kemal Bulut sevgilisi S.T. (27), taksici K.A. (34) ve kızın babası V.B. gözaltına alındı.