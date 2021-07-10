Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Sigara izmariti Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı'ya ait çıktı

VARİLDEN ÇIKTI

Kararda, İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca düzenlenen 18 Ağustos 2020 tarihli raporda, olay yerinde bulunan bir varil içerisinden ele geçirilen sigara izmaritlerinin şüpheliler Şükrü Gökhan ve Ayten Avcı'nın DNA profiliyle uyumlu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Kararda, şüphelilerin, dosyadaki mevcut tespit ve deliller ışığında, kasten öldürme olayından sonraki bir zaman diliminde olay mahalline gittikleri yönünde kuşku bulunmayan ve orada bulunma sebeplerini izah noktasında çelişkiye düştüğü, haklarında 5271 sayılı CMK'nın 170/2. maddesi uyarınca iddianame düzenlenebilmesi için yeterli şüphe bulunduğu, şüphelilere yüklenen suçun işlenip işlenmediğinin, lehine ve aleyhine toplanacak tüm kanıtların mahkemece, birlikte tartışılıp değerlendirilmesi sonucu belirlenmesi gerektiği anlaşılmakla, kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karara yönelik itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verildiğine yer verildi.