Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Sigara izmariti Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı'ya ait çıktı

Türkiye'nin günlerce konuştuğu 'Pınar Gültekin' katliamında flaş bir gelişme yaşandı.
Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Avcı'nın annesi Ayten Avcı babası Selim Avcı ve Şükrü Gökhan O.'nun suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan haklarında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bozuldu.
İZMARİT ANNENİN DNA'SI İLEM UYUMLU ÇIKTI
Kararda, İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca düzenlenen raporda olay yerinde bulunan bir varil içerisinden ele geçirilen sigara izmaritlerinin şüpheliler Şükrü Gökhan O. ve anne Ayten A.'nın DNA profiliyle uyumlu olduğu belirtildi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. 5 gün sonra yapılan soruşturmanın ardından Pınar'ın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi.
TELEFON SİNYALLERİ
Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.