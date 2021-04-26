Epözdemir, "En başından beri bu cinayetin tek başına işlenmediğini savunuyoruz. Geçen celse Mertcan Avcı'nın tahliye edilmesine hem biz itiraz etmiş hem de Başsavcılık itirazda bulunmuştu. Ancak yapılan itirazlar reddedildi. Bugünkü celsede Diyarbakır'dan bir tanık dinlenecek. Bu tanık, cinayetin tek başına işlenmediğine dair CİMER'e başvuruda bulunmuş.