"Biz adalet istiyoruz" diyen Gültekin, "Genç bir kıza iftira atıyor. O iftiralar bizi mahvetti. Ben kızımı biliyorum, tanıyorum. Biz Muğla'ya girmek istemiyoruz. Ben oraya gidiyorum sanki onun kokusu burnuma geliyor. Çünkü kızımı diri diri yaktı. İnsanın kızını bir caninin böyle katletmesi çok zor. Attığı iftiralarla bizi bir kez daha öldürüyor. Biz zaten ölüyüz. Benim Adalet Bakanı'ndan ricam var. Mahkeme heyetini değiştirin. Bunun cezası verilsin bir daha da kadınlar ölmesin" diye konuştu.