- Yaşam
- 14.02.2021 18:55
- -
- Son Güncelleme:
-
- 14.02.2021 19:40
Ünverdi, zanlı R.Ç'nin yaklaşık 4 yıl yanında çalıştığını belirterek, bu süre içinde güvenini kazandığını kaydetti.
"KORONAVİRÜS HASTASINDAN ALDIĞI TÜKÜRÜĞÜ ÇAYINA KATIP SANA İÇİRMİŞ"
Olaydan önce bir araç satışından elde ettiği 215 bin lirayı ofisine götürmesi için verdiği R.Ç'nin ortadan kaybolduğunu öne süren Ünverdi, şöyle konuştu:
"Yanımda çalışan işçilerden K.C. bu olaydan sonra bana, 'Aranızın bozulmaması için söyleyemedim ama R.Ç, koronavirüs hastasından aldığı tükürüğü çayına katıp sana içirmiş. Ayrıca yemeğine de katıp sana yedirecekti ama ben engelledim' dedi. Mevcut delilleri savcılıkla da paylaştık. Şikayetimiz üzerine yakalandı. Savcılık tutuklanması için mahkemeye sevk etti. Hakkında ev hapsi kararı verildi ve elektronik kelepçe takıldı. Evde cezasını çekiyor ama biz rahat değiliz. Yine bizi tehdit edebilir, zarar verebilir. Bu davanın peşini bırakmayacağım çünkü bu insanlığa karşı yapılan büyük bir suç."
"CAN VE MAL GÜVENLİĞİMİZ YOK"
İbrahim Ünverdi'nin eşi Dilek Ünverdi de şüpheli hakkında verilen karara avukatları aracılığıyla itiraz edeceklerini bildirerek, "Zanlı ev hapsinde ama can ve mal güvenliğimiz yok. Ne yapacağını tam olarak kestiremiyoruz. Buradan ilgili makamların sesimizi duymasını istiyorum. Ben ve ailem bu konuda tedirginiz." dedi.