"Yanımda çalışan işçilerden K.C. bu olaydan sonra bana, 'Aranızın bozulmaması için söyleyemedim ama R.Ç, koronavirüs hastasından aldığı tükürüğü çayına katıp sana içirmiş. Ayrıca yemeğine de katıp sana yedirecekti ama ben engelledim' dedi. Mevcut delilleri savcılıkla da paylaştık. Şikayetimiz üzerine yakalandı. Savcılık tutuklanması için mahkemeye sevk etti. Hakkında ev hapsi kararı verildi ve elektronik kelepçe takıldı. Evde cezasını çekiyor ama biz rahat değiliz. Yine bizi tehdit edebilir, zarar verebilir. Bu davanın peşini bırakmayacağım çünkü bu insanlığa karşı yapılan büyük bir suç."

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİMİZ YOK"