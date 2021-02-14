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    • 15.02.2021 00:44
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    Son dakika: Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarısı! Şiddetlenecek... | HAVA DURUMU RAPORU

    Son dakika haberi... 'yi etkisi altına alan yağışı ve soğuk hava İstanbul'da da etkisini artırdı. Kar sebebiyle yüz yüze eğitim de ertelenmişken Meteorolojiden İstanbul için bir uyarı daha geldi. Uyarıda pazartesi ve salı günü de yağışın etkili olacağı bildirildi. İşte son uyarı ve hava durumu raporu....

    İstanbul için yeni uyarı!

    Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava İstanbul'da da etkisini artırdı. Kar sebebiyle yüz yüze eğitim ertelendi.

    YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ
    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda; pazartesi ve salı günleri de yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğini belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında ilçe hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda, tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının kararlaştırıldığını hatırlattı.

    Buna göre İstanbul'da Adalar, Arnavutköy, Çatalca, Eyüpsultan, Pendik ve Silivri ilçelerinin hıfzıssıhha kurullarının aldığı kararlar gereğince ilk/orta ve imam hatip ortaokulu olmak üzere toplam 73 okulda 4 bin 961 öğrencinin 15 Şubat itibarıyla yüz yüze eğitime başlamasının kararlaştırıldığını hatırlatan Yerlikaya, "Son aldığımız meteoroloji verilerine göre; hemşerilerimizin ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için; resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Şubat Çarşamba gününe kadar ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engellilerimiz, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır. Olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri 24 saat görev başında olacak. Sizlerden, özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı son derece dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz."

        METEOROLOJİDEN FLAŞ UYARI
        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının, yarın (pazartesi) ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor.

        Kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

        15 Şubat Pazartesi

        16 Şubat Salı
            Haberler Yaşam Son dakika: Meteorolojiden İstanbul için yeni kar uyarısı! Şiddetlenecek... | HAVA DURUMU RAPORU