SON DAKİKA: Korona hastasının tükürüğünü alıp öldürmeye çalıştı! Şimdi de tehdit ediyor

Kafama sıksa, sadece ben ölürdüm. Bu kadar şeytanlık düşünmeye ne gerek vardı. Durmadan beni öldüreceğini söylediği mesajlar atıyor. Çok şükür koruma verdiler ve Ramazan Ç.'yi de arıyorlar. Eminim ki açtığım davadan da emsal bir karar çıkacaktır" diye konuştu.