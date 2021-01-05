İçeceğine koronavirüs hastasının tükürüğünü koyduğu patronun 215 bin lirasını çaldı

Kentte uzun yıllar oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi, internet üzerinden bir kişiyle 215 bin lira değerindeki otomobilini satmak için anlaştı. 3 yıldır yanında çalışan personeli Ramazan Ç.'yi de yanına alan Ünverdi, noterde satışı yaptıktan sonra 215 bin lirayı Ramazan Ç.'ye vererek ofise bırakmasını söyledi. Ramazan Ç. iddiaya göre parayı alıp, kaçtı. Ünverdi, olaydan birkaç gün sonra telefonla ulaştığı Ramazan Ç.'nin, "Tefeciye borcum var. O yüzden parayı aldım" dediğini öne sürdü.
"BENİM SADECE PARAMI DEĞİL MANEVİYATIMI DA ÇALDI"
3 yıl önce Ramazan Ç.'nin yanına gelerek iş istediğini söyleyen İbrahim Ünverdi, "İlk önce yanıma şoför olarak aldım. Uzun bir süre çocuklarımı okuldan alıp, eve bırakıyordu. Baya bir güvenimi kazandı. Daha sonradan para işlerine girmeye başladı. Olayın yaşandığı sabah, otomobil satışı için kendisini notere çağırdım.
Satışı yaptıktan sonra 215 bin lirayı kendisine verip, ofise bırakmasını istedim. Kasamın anahtarı bile onda var, o kadar güveniyordum. Parayı verdikten sonra aramama rağmen telefonlarımı açmadı. Olaydan bir gün sonra telefonla kendisine ulaştım. Paraya ihtiyacı olduğunu ve tefeciye borcu olduğu için aldığını söyledi. Kendisinden adalete teslim olmasını istedim. Benim sadece paramı değil, maneviyatımı da çaldı" dedi.