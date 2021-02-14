'BEKLEDİĞİMİZ BİR KARAR DEĞİLDİ'

Ramazan Ç.'nin yakalandığına çok mutlu olduğunu söyleyen İbrahim Ünverdi, "Şu an biraz mutlu olsak bile birazda üzgünüz. Hakim ev hapsi verilmesine karar kıldı. Bu beklediğimiz bir karar değildi. Bizim isteğimiz hapis cezası almasıydı. Avukatlarımız itirazda bulanacaklar. Bu virüs 2- 3 kişiden çıktı ve tüm dünyaya yayıldı. Sağlık personelleri bu kadar çalışırken bu kişinin şeytani plan yapması çok üzücü bir durum. Ev hapsi eşimi, çocuklarımı bir nebze rahatlattı ama ceza evine girerse tabi çok çok daha rahatlayacağız. Kendimizi daha da güvende hissedeceğiz" dedi.

'ŞİMDİ O EVDE BİZ DIŞARDAYIZ'

Aylardır korkusundan evden çıkamadığını söyleyen Dilek Ünverdi, şunları söyledi: "Bir nebzede olsa rahatladık. O şimdi evinde biz dışarıya çıkıyoruz. Ama en çok istediğimiz o kişinin ceza alması. Avukatlarımız bu konu hakkında itirazda bulanacaklar. İnşallah adalet yerini bulacak."