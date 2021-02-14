Platform üyesi ekipler, farklı mahallelerde belirlenen çocukların evlerine içerisinde oyuncak, zeka oyunları, kıyafet ve çeşitli hediyelerin bulunduğu hediye paketlerini ulaştırdı.
Suriye'deki evinde bomba düşmesi sonucu şarapnel parçalarının isabet etmesiyle başından yaralanan ve bugüne kadar 93 ameliyat geçiren 7 yaşındaki Evin Hacı İbrahim'e ise peruk hediye edildi. Baş bölgesindeki yanık izleri perukla kapatılan İbrahim, duygulu anlar yaşadı.
Platform Başkanı Veysi Mercimekçi, oyuncak ve kıyafet gibi hediyeler hazırlayarak çocukları sevindirmeye çalıştıklarını söyledi.
"EN GÜZEL HEDİYEMİZİ VÜCUDU YANMIŞ OLAN BİR KIZ KARDEŞİMİZE VERDİK"
Gönüllü 50 kişilik ekiple hediyeleri ulaştırdıklarını belirterek, kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür eden Mercimekçi, şunları kaydetti: