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    • 14.02.2021 18:19
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    'da 250 hediyelerle sevindirildi: En güzel hediyemizi vücudu yanmış olan bir kız kardeşimize verdik

    Bir Kalp Bin Umut Platformu, 'da aralarında şehit çocuklarının da bulunduğu 250 yetim çocuğa hediye verdi. Gönüllü ekip, "En güzel hediyemizi de ’de  parçaları ile vücudu yanmış olan bir kız kardeşimize verdik" ifadelerini kullandı.

    AA
    250 yetim çocuk hediyelerle sevindirildi

    Platform üyesi ekipler, farklı mahallelerde belirlenen çocukların evlerine içerisinde oyuncak, zeka oyunları, kıyafet ve çeşitli hediyelerin bulunduğu hediye paketlerini ulaştırdı.

    Suriye'deki evinde bomba düşmesi sonucu şarapnel parçalarının isabet etmesiyle başından yaralanan ve bugüne kadar 93 ameliyat geçiren 7 yaşındaki Evin Hacı İbrahim'e ise peruk hediye edildi. Baş bölgesindeki yanık izleri perukla kapatılan İbrahim, duygulu anlar yaşadı.

    Platform Başkanı Veysi Mercimekçi, oyuncak ve kıyafet gibi hediyeler hazırlayarak çocukları sevindirmeye çalıştıklarını söyledi.

    "EN GÜZEL HEDİYEMİZİ VÜCUDU YANMIŞ OLAN BİR KIZ KARDEŞİMİZE VERDİK"

    Gönüllü 50 kişilik ekiple hediyeleri ulaştırdıklarını belirterek, kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür eden Mercimekçi, şunları kaydetti:

        "En güzel hediyemizi de Suriye'de şarapnel parçaları ile vücudu yanmış olan bir kız kardeşimize verdik. Evin'e saçları olmadığından dolayı ona özel bir hediye yaptırdık ve ona takdim ettik. Kendisi de çok mutlu oldu ve bizler de mutlu olduk. Yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı bizlere destek verenlerden de Allah razı olsun."

        Suriyeli Evin Hacı İbrahim ise kendisine peruk saç hediye edilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek teşekkür etti.

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