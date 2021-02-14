"En güzel hediyemizi de Suriye'de şarapnel parçaları ile vücudu yanmış olan bir kız kardeşimize verdik. Evin'e saçları olmadığından dolayı ona özel bir hediye yaptırdık ve ona takdim ettik. Kendisi de çok mutlu oldu ve bizler de mutlu olduk. Yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı bizlere destek verenlerden de Allah razı olsun."