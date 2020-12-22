İSLAM BİRLİĞİ KURULDUĞUNDA SİYONOZİM KURULMUŞ OLACAK

Oktar üzerine isnat edilen casusluk suçlamasıyla ilgili olarak şöyle dedi: "İsrail'le niye görüştük çünkü İslam aleminin en geçindiği yerdir. Ben şöyle düşünürüm Musevilerin beklediği kişi ile Müslümanların beklediği kişi aynıdır. İslam Birliği kurulduğunda siyonizm kurulmuş olacak ve İsrail de bize katılarak, siyonizme katılmış olacak. Böylece bu büyük fitneyi kökünden çözecek bir açıklama yaptım ve İsrail de bunu kabul etti. Dolayısıyla Siyonizm İslam Alemi'nin birliğidir. Varsa yanlış bir yorum düzeltin ama yanlış olduğunu düşünmüyorum. Vatikan'la da konuştum. İsrail'den yaşlı din adamları geldi, onlara anlattım konuyu çok makul gördüler, takdir ettiler. Sevgiye yönelik olduğu için"

BİNE YAKIN KIZ ARKADAŞIM VAR

Hiç kimsenin kıyafetine karışmadığını öne süren Oktar, "Benim bine yakın kız arkadaşım var. Kimsenin kıyafetine karışmam. Ben dekolteyi savunmasaydım gençlerde ayaklanma oluyor, o zaman sözüm geçmez. Genç kızlara dedim ki dekolteli, mini etekli olanlar da namaz kalabilir. Milyonlarca genç kızı, kadını İslam'a kazandırmış oldum. Bizim amacımız çok iyi niyetliydi. İslam'la dekolte çatışmaz, siz kafir değilsiniz mesajını vermekti amaç" dedi.

Devlet, vatan, millet, bayram gibi kavramların kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Oktar, "Devletim bana güvensin" dedi. Oktar'ın savunmasının alınmasının ardından duruşma tutuklu sanık Aylin Atmaca'nın savunmasının alınmasıyla devam ediyor.