Buna rağmen tutuksuz sanıklar hep birlikte duruşmalara gelmeye devam etti. Son savunmalarını yapmaya başlayan sanıklar, koronavirüs nedeniyle canlarını tehlikeye atıp, duruşmalara gelmek zorunda bırakıldıklarını söyledi. Mahkeme başkanı tekrar, istemeyen sanığın duruşmalara gelmeyebileceğini, böyle zorunluluk olmadığını açıkladı. Sanıklar bu kez "Tabi ki geleceğiz, duruşmalara gelmeden olmaz" şeklinde açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYAYI TROLLEDİLER

Manipülasyonlarıyla davayı uzatma çabalarını mahkeme dışına da taşıyan Oktarcılar, sosyal medyada kampanya başlattı. Twitter'da koronavirüse rağmen mahkeme gelmek zorunda bırakıldıkları yalanını paylaşan örgüt mensupları, Adalet Bakanlığı'nı da etiketleyerek TT olan algı operasyonları ile yargıya baskı oluşturmaya çalıştı. Sanıklar yalanlarını desteklemek için davanın görüldüğü mahkemeden değil de başka adliyeden eski, kalabalık görüntüler içeren fotoğraflar da kullandı.