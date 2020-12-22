



"BİZİM İÇİN KEŞİF ÇOK ÖNEMLİ"

Epözdemir, "Biz de bu süreçte cinayete yardım eden, suç delillerini gizleyen başka faillerin olduğunu iddia etmiştik. Hatırlarsanız soruşturma aşamasında MOBESE kayıtları ile ilgili talebimiz oldu. Biyolojik incelemelerle ilgili talebimiz oldu. HTS analiz raporlarına ilişkin taleplerimiz olmuştu. Mertcan Avcı'nın da suç delillerini gizleme, yok etmekten tutuklanması ve hakkında iddianame tanzim edilmesi gündeme gelmişti. O aşamada bir keşif talebimiz vardı. Çünkü keşifte mahkeme direk temas edebiliyor olaya. Olayın örgüsü, oluşma şekilleri olarak bilirkişi dinleyebiliyor. Onlara soru yöneltebiliyor. Bizler de soru sorabiliyoruz. O yüzden keşif bizim için çok önemli. Sanığın anlatımında çok ciddi çelişkiler var. Saat 13.30'da keşif yapılacak" dedi.