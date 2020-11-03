Balık, timsah, kaplumbağa, atlar, etçiller gibi omurgalı fosillerin 417 milyon yıl önce başlayıp, 354 milyon yıl öncesine kadar süren Devoniyen Dönemi, 142 milyon yıl öncesi ile 65 milyon yıl öncesini kapsayan Kretase Dönemi, 23 milyon yıl önce ile 5.3 milyon yıl öncesini içeren Miyosen Dönemi ve 5 milyon yıl ile 2 milyon yıl öncesini kapsayan Pliyosen Dönemine ait olduğu belirlendi. Diğer örneklerin de yine Devoniyen, 56 milyon yıl ile 34 milyon yıl öncesini kapsayan Eosen dönemlerine ait deniz kestanesi, deniz yıldızı, trilobit, mollusk gibi omurgasız fosiller olduğu saptandı.