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    • 22.12.2020 16:51
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    • 22.12.2020 16:53
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    Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. 'ın durumu ağırlaştı

    Sigara karşıtlığı ve 'a açtığı davalarla sık sık kamuoyunda gündem olan ve koronavirüse yakalanan Prof. Dr. 'dan kötü haber var. Durumu ağırlaşan Kural entübe oldu ve tedavisine devam ediliyor.

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    Geçtiğimiz günlerde Covid-19 testi pozitif çıkan Prof. Dr. Orhan Kural'ın entübe olduğunu ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

    "DURUMU ÇOK AĞIRLAŞTI"
    Kötü haberi duyuran Onur Akay, "Prof. Dr. Orhan Kural'ın, Kasım ayı sonunda Covid-19 testi pozitif çıkmış ve 30 Kasım tarihinde Sancaktepe Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde tedavisine başlanmıştı.

    Daha sonra durumu iyiye giden Kural, Instagram adresinden fotoğraf paylaşarak sağlık çalışanlarına teşekkür bile etmişti.

    Ancak Orhan Hoca'nın durumu çok ağırlaştı ve entübe durumda, diyaliz makinesine bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor.

    Lütfen dualarınızı esirgemeyin." ifadelerini kullandı.

    Dünyanın en ünlü gezginleri arasında sayılan Orhan Kural, çok sayıda ünlü isme sigaraya özendirdiği gerekçesiyle dava açmıştı.
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