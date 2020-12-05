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    • 05.12.2020 22:51
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    , iltifatlarına kayıtsız kalmadı, ’a “hocam” diye seslendi

    Tutuklu bulunan suç örgütü lideri ’ın iltifat yağmuruna tuttuğu , öyle bir şeyi ağzından kaçırdı ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Adnan Oktar ile 2018 yılında yaptığı röportajda, Oktar’ın övgü dolu sözler karşısında şaşkına uğrayan Mengü, leri aratmadı.

    Sabah

    Cezaevinde bulunan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın, 2018 yılında gazeteci Nevşin Mengü'ye verdiği röportaj sırasında, ilginç bir detay ortaya çıktı. Röportaj boyunca "siz" diye hitap ettiği Adnan Oktar'ın övgü dolu yorumlarıyla mest olan Nevşin Mengü'nün, Oktar'a "hocam" diyerek seslenmesi dikkat çekti.



    İşte Adnan Oktar ile Nevşin Mengü arasında geçen diyalog:

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    Mengü: Siz şeyh misiniz?

    Oktar: Ben bilmem böyle işleri.

    Mengü: Burada bilgi paylaşımı nasıl oluyor, birisi sizin arkadaş grubunuza nasıl katılıyor?

    Oktar: 'Hocam sizi çok seviyoruz. Görüşmek istiyorum' diyor ve geliyor.

    Oktar: Bu arada sen çok çok güzelmişsin Nevşin. Ben seni televizyonda görüyordum. Orada daha ciddi ve resmiydin. Burada görünümün hem kadınsı hem çok güzel.. Dolu dolu, zeki, keskin bakışlı..



    Mengü: Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Onun için geldim buraya. (gülüyor)

    Oktar: Çok muhteşem bir insansın.

    Mengü: Estağfirullah.

    Mengü: 15 Temmuz'dan sonra size yönelik tavır değişti mi hocam?
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