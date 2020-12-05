Oktar: Bu arada sen çok çok güzelmişsin Nevşin. Ben seni televizyonda görüyordum. Orada daha ciddi ve resmiydin. Burada görünümün hem kadınsı hem çok güzel.. Dolu dolu, zeki, keskin bakışlı..





Mengü: Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Onun için geldim buraya. (gülüyor)



Oktar: Çok muhteşem bir insansın.



Mengü: Estağfirullah.



Mengü: 15 Temmuz'dan sonra size yönelik tavır değişti mi hocam?