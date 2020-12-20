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    • 20.12.2020 16:55
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    Sözcü gazetesi yazarı 'dan yalanı!

    Sözcü gazetesi yazarı , yalanlarla dolu bir yazı daha kaleme aldı. Saymaz, Adnan davasında mahkemenin örgütteki sistemine ilişkin hazırlattığını iddia etti. Gazetenin birinci sayfasından yer verilen haberin doğru olmadığı ortaya çıktı. Gerçekte ise söz konusu kitapçığı, örgütten şikayetçi olan kadınların ifadelerinden yola çıkarak, mağdur ve müşteki avukatları hazırlatmıştı. Söz konusu kitapçık, mağdur avukatları tarafından mahkeme heyetine delil olarak sunulmuştu.

    Sabah

    Sözcü gazetesi köşe yazarı İsmail Saymaz, Adnan Oktar davasında mahkemenin, bugüne kadar görmeye alışkın olmadığımız bir uygulamaya imza atarak, örgüte ilişkin çizgi roman hazırlattığını yazdı.

    Saymaz, "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün Cinsel İstismar Sistemi" isimli çizgi romanın yayıncısının yargılamayı yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu, kitapçığın masrafının mahkeme tarafından karşılandığını iddia etti. Ancak Saymaz'ın haberindeki bilginin yalan olduğu, daha okunurken belliydi.

    GÖRÜLMEMİŞ ASPARAGAS
    Saymaz'ın yalan haberinde de belirttiği gibi, ortaya attığı iddia bugüne kadar görülmüş şey değildi. Yargılama yapan mahkemenin, hükmünü açıklamadan önce, sanıkları peşinen suçlu ilan eden böyle bir yayın yapması söz konu olamazdı.

    Hukukçular, böyle bir olayın Türk yargısında "ihsas-ı rey" (tarafını belli etme) anlamına geleceğini, böyle bir olay olması durumunda da o mahkeme heyetinin yargılamaya devam edemeyeceğini belirtiyor.

    MAĞDUR AVUKATLARI BASTIRDI
    Sözcü gazetesinin birinci sayfadan verdiği yalan habere konu olan kitapçığı gerçekte ise örgütten şikayetçi olan kadınların ifadelerinden yola çıkarak, mağdur ve müşteki avukatları hazırlatmıştı.

    Çizimlerle desteklenen ve örgütün kirli yüzünü anlatan kitapçık, mağdur avukatlarınca mahkeme heyetine delil olarak sunulmuştu. Saymaz gün geçmeden, yazısının internetteki versiyonunu düzeltmek zorunda kaldı.
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    Haberler Güncel Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'dan Adnan Oktar yalanı!