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    • Yaşam
    • 14.12.2020 11:51
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    • 14.12.2020 11:56
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    Güncel sı yayımlandı: O ilimizde risk haritası kırmızıdan yeşile döndü

    haberi... Kısıtlamalar güncel pandemi verilerinde etkisini olumlu yönde gösteriyor. nın ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında ’daki virüs tablosu yeni kısıtlamalarla birlikte kırmızıdan yeşile döndü. Hastanedeki hasta sayısı yüzde 50 azaldı.

    İHA
    Haritanın rengi değişti!

    Bakanlığın riskli bölgelerini gösteren haritasında hasta sayısının ve yayılımın azalması dikkat çekerken, il merkezindeki kırmızı nokta sayısının genel olarak azaldığı görüldü.

    Korona virüsün yayılımını ve riskli bölgelerini gösteren uygulamada özellikle merkez Beşyol Meydanı, Cumhuriyet, Maraş ve İkinisan caddelerinde daha önceki döneme göre artan yoğunlukların azaldığı görüldü.



    KISITLAMALARIN ETKİSİ HARİTAYA OLUMLU YANSIYOR
    Salgının sıçradığı kırsal mahallelerde de etkinin azaldığı gözlemlenirken, Edremit ilçesinde bulunan toplu konutlar, merkez İpekyolu ilçesinin İskele ve Sıhke caddelerinde ise kısmen kırmızı alanların arttığı görülüyor.

    Korona virüsün en çok düğün ve taziyelerde bulaşmasıyla sık sık gündeme gelen kentte, kısıtlama ve filyasyon ekiplerinin özverili çalışmalarının olumlu etkisini göstermeye başladığı görüldü.



    HASTANEDEKİ HASTA SAYISI YÜZDE 50 AZALDI
    Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Van İl Sağlık Müdürlüğü, vaka sayısının kontrol altına alındığını ve hastanedeki hasta sayısının da yüzde 50 azaldığını bildirmişti.

    Müdürlük, olumlu seyrin devam etmesi için tedbirler kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarını sürdürüyor.

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