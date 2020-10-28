İstanbul'da koronavirüs haritası kırmızıyı işaret ediyor! İşte kritik ilçeler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yapılan Bilim Kurulu Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. "İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır" diyen Bakan Koca, testi pozitif çıkan her 10 kişiden 4'ünün İstanbul'da olduğunu ifade etti. İstanbul'da koronavirüs haritası kırmızıyı işaret ediyor! İşte kritik ilçeler
28.10.2020 23:08
- Son Güncelleme: 28.10.2020 23:16
Toplam test sayısı 13 milyon 606 bin 764'e ulaştı. Hasta sayısı 368 bin 513, vefat sayısı 10 bin 27, ağır hasta sayısı 1836, aktif hasta sayısı 39 bin 305 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,0, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.
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