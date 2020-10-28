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İstanbul'da koronavirüs haritası kırmızıyı işaret ediyor! İşte kritik ilçeler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yapılan Bilim Kurulu Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. "İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır" diyen Bakan Koca, testi pozitif çıkan her 10 kişiden 4'ünün İstanbul'da olduğunu ifade etti. İstanbul'da koronavirüs haritası kırmızıyı işaret ediyor! İşte kritik ilçeler

28.10.2020 23:08 - Son Güncelleme: 28.10.2020 23:16
İstanbul'da koronavirüs haritası kırmızıyı işaret ediyor! İşte kritik ilçeler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da açıklamasından gözler megakente çevrildi. Bilim Kurulu toplantısının ilk kez yapıldığı İstanbul'da Bakan Koca mesai saatlerine ve toplu taşımaya dikkat çekti. Öte yandan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu da açıkladı.

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İstanbul'da koronavirüs haritası kırmızıyı işaret ediyor! İşte kritik ilçeler

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 128 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 305 kişiye hastalık tanısı konuldu.

İstanbul'da koronavirüs haritası kırmızıyı işaret ediyor! İşte kritik ilçeler

Toplam test sayısı 13 milyon 606 bin 764'e ulaştı. Hasta sayısı 368 bin 513, vefat sayısı 10 bin 27, ağır hasta sayısı 1836, aktif hasta sayısı 39 bin 305 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,0, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da koronavirüs haritası kırmızıyı işaret ediyor! İşte kritik ilçeler

"ARTIŞ ORANI YÜZDE 62"
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İstanbul'da özellikle son bir hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62" dedi ve ilçeleri tek tek saydı.

İstanbul'da koronavirüs haritası kırmızıyı işaret ediyor! İşte kritik ilçeler

İşte Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların satır başları:

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