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    • 28.10.2020 15:53
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    açıkladı! toplantılarında bir ilk!

    Son dakika haberine göre , 'nun ilk kez dışında toplanacağını duyurdu. , Bilim Kurulu'nun vaka sayılarının ülke genelinin %40’ına ulaştığı İstanbul’da toplanacağını bildirdi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Bilim Kurulu toplantılarında bir ilk!

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da toplanıyor.

    Salgının başından bu yana Ankara'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Koca'nın 5 günlük İstanbul programı kapsamında ilk kez farklı bir ilde gerçekleştiriliyor.

    Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bir araya gelecek.


    Bakan Koca, toplantının ardından basın açıklaması yapacak.



    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocak'ta başlayan kurulun Ankara dışında yapacağı ilk toplantı olacak." ifadelerini kullandı.

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