Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.12.2020 11:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2020 11:35
    ABONE OL

    Kendisine ceza yazmak isteyen polisleri tehdit etmişti: Maskesiz kadına 'den tokat gibi cevap

    Geçtiğimiz gün 'ta maske takmadığı için polislerin ceza kesmek istediği bir kadın polis memurlarına uzun süre direnmiş ve onları 'e şikayet etmekle tehdit etmişti. Dairesi Başkanı da olayla ilgili açıklama yaparak "Maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER’e yazmasın" yanıtını verdi.

    DHA

    Kahramanmaraş'ta Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan polis, maske takmayan bir kadını durdurdu.

    CİMER'LE TEHDİT ETTİ
    Kadın, maske takmasını isteyen poliselere tepki gösterdi ve CİMER'e şikayet etmekle tehdit etti.

    Polisler tarafından güçlükle ikna edilerek karakola götürülen kadın, "Zor kullanın bakalım CİMER'e yazacağım bekleyin bakalım siz, CİMER'e de yazacağım" ifadelerini kullandı.

    "BOŞUNA ZAHMET ETMESİN"

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği tepkinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

    Başar, "Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız.

    Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER'e yazmasın" ifadelerini kullandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Kendisine ceza yazmak isteyen polisleri tehdit etmişti: Maskesiz kadına CİMER'den tokat gibi cevap