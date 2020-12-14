



Sulara gömülmüş aracın yanı sıra yıldırım isabet etmesi sonrası yanan palmiye ağacının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Yine sel sularının plastik su depolarını sürüklediği anlar ve bir kişinin yağmurdan korunmak için kullandığı pazarcı şemsiyesiyle yürüme anı görüntülere yansıdı. Evlerde ve tarım alanlarındaki su baskınları da görüntüler arasında yer aldı.