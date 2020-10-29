FRANSA'DAKİ BİR YAYINDAN ÖRNEK VERDİ

Prof. Dr. Ateş Kara, Fransa'da çıkan bir yayından örnek vererek, "Salgının erken dönemlerinde Fransa'da bir yayın çıkmıştı; sigara içenlerin virüsü biraz daha az aldıkları şeklinde. Elinizdeki verilere bir bakıyorsunuz, hastaneye yatanlar biraz daha az sigara içenler, hastane dışında kalanlar daha fazla sigara içenler olabiliyor. Bu iki şekilde olabilir. Belki diğer kişiler biraz daha titiz oldukları için hastaneye erken gelmişlerdir, yatışları olmuştur. Siz öğrendikçe, böyle kişilerin yatmaması gerektiğini gördükçe ayakta takip etmeye başlamışsınızdır, evde takip etmeye başlamışsınızdır.

Geriye dönüp baktığınızda şöyle görürsünüz; erken gelenler böyle bir salgın döneminde hemen ufak bir bulgusu ile gelenler. Bir bakıyorsunuz o grup hastaneye yatmış oluyor. Diğer grup ise belki de biz bazı şeyleri öğrendikten sonra biraz geç geldikleri için ayaktan takip edilmelerini söylemiş olabiliyoruz. Bir bakıyorsunuz bizim hastaneye yatırdığımız grup, çok daha az sigara içen ya da çok daha fazla maske takan gibi de görünebilir. Bunlar belki kişinin sadece titiz olmasıyla ilişkili olabilir. O nedenle de bu değerlendirmeleri ve yorumları yaparken bizim mutlaka bu faktörleri de göz önüne alarak söylememiz gerekir" diye konuştu.