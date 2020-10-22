'ÇOCUKLAR OKULDA KURALLARA DAHA İYİ UYUYOR'

Kara, çocukların okulda kurallara daha iyi uyduğunu, bunu daha sonra eve de çok iyi yansıttıklarını belirterek, "Her yaş grubunun birbirinden farklı ve bağımsız özelliği var. Ana sınıfı, 1'inci, 2'nci sınıflar o yaş grubuna siz gerekçeli olarak anlatırsanız, çocuk onu kabul ederse uygulamaya başlıyor. Mesela maske kesinlikle takıyor, uyguluyor ve eve gittiğinde bunu büyüklerine de yaptırıyor. Ama yaşlar büyümeye başladıkça 'bana hiçbir şey olmaz' gibi bir hareketlilik, ergenliğe geçiş dönemindeki sınıflarda nasıl olabilecek onda da parça parça, göre göre hareket etmemiz lazım. Ama biz anlatabilirsek onlar da bu uyumu sağlayacaklardır. İş biraz daha fazla bize düşüyor" değerlendirmesinde bulundu.