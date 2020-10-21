Sağlık Bakanlığı'na koronavirüsle ilgili en çok sorulan sorular: Ölen kişiden virüs kapar mıyım? Sivrisinekten korona bulaşır mı?

8) COVID-19 sivrisinekten bulaşır mı?

Şu ana kadar sivrisinek yoluyla insanlara bulaşan bir COVID-19 vakası bildirimi olmamıştır.

9) COVID nedeniyle ölmüş bir kişinin cenazesine gideceğim. Ölen kişiden bana hastalık bulaşır mı?

COVID-19 hastası öldükten sonra hastalık bulaştırmaz, ancak cenaze törenleri kalabalık ortam olduğu için cenazeye katılan diğer kişilerden hastalık bulaşabilir.

10) Corona virüs hastası anneden emzirirken bebeğine hastalık bulaşır mı?



Emzirmek, bebeğin büyümesi ve gelişmesi için önceliklidir. Bu nedenle annenin bebeğini emzirmeye devam etmesi önerilir. Ancak anne hasta olduğu dönemde bebeğini emzirmeden önce ellerini yıkamalı, maskesini takmalı ve meme başı temizliği yapmalıdır. Sonrasında bebeğini güvenle emzirebilir. Eğer corona nedeniyle ilaç kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeniz önerilmez. İlaç kullandığınız süre içinde sütünüzü sağın ve dökün, ilaç tedaviniz bittikten sonra emzirmeye devam edebilirsiniz."