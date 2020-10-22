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    • 22.10.2020 10:22
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    olmadan oralara da girilemeyecek! O ilde yeni genelgesi

    'de önlemleri kapsamında yayımlanan genelge ile birlikte şehirde tüm işletmelerin girişinde sorgulaması yapılacak. Ayrıca bununla birlikte kentte maske kullanımını engellediği gerekçesiyle sokakta sigara içilmesi yasaklandı.

    HES kodu olmadan oralara da girilemeyecek

    İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi salgınına karşı yeni tedbir genelgesi yayımladı. Alınan kararlar doğrultusunda daha önce tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel bankalarda da geçerli olan sorgulanması genişletildi.

    Bu kapsamda kent genelindeki tüm işletmelerde Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapılacak. Şüpheli kişilerin fark edilmesini amaçlayan karar doğrultusunda tespit edilen kişileri 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilecek.

    Meclisin aldığı bir diğer karar ise kent genelinde doğru maske kullanımını engellediği gerekçesi ile halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken yerlerde sigara içilmesinin yasaklanması oldu.

    Ayrıca soğuyan havalara karşı okullar başta olmak üzere büyük işletmelerin havalandırma sistemlerinin kontrol edilecek. Okul ve büyük işletmelerde doğal havalandırma yöntemlerinin önemi vurgulanmasına karar verildi.

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    Haberler Güncel HES kodu olmadan oralara da girilemeyecek! O ilde yeni koronavirüs genelgesi