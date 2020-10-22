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    • 22.10.2020 10:54
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    Küçük kızın feryadı mahalleliyi sokağa döktü! 'ta yürek yakan olay

    'ta bir apartmanın giriş kapısının demir parmaklığı, 7 yaşındaki küçük kızın bileğine saplandı. Kızın feryatları üzerine mahalleli sokağa dökülürken, itfaiye ekipleri parmaklığı keserek küçük kızın bileğini kurtardı.

    DHA
    Küçük kızın feryadı mahalleliyi sokağa döktü

    Esenyurt'ta apartman girişindeki demir kapının parmaklıkları 7 yaşındaki Hasret Meriç'in bileğine saplandı. İtfaiye ekipleri, demir parmaklıları keserek küçük kızın bileğini kurtardı. Küçük kız, saplanan demir parçası bileğinde olduğu halde hastaneye kaldırıldı.



    Olay, Bağlarçeşme Mahallesi 1185'inci Sokak'ta dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Arkadaşları ile oynayan Hasret Meriç, oturdukları apartmanın giriş kapısına tırmanmak istedi, ayağı kayan kızın sağ el bileğine kapının demir parmaklıkları saplandı. Meriç'i havada sağ elinden asılı şekilde apartman kapısında gören çevredekiler, onu tutarak itfaiyeden yardım istedi.



    Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, demir parmaklıları keserek küçük kızın bileğini kurtardı. Olaya şahit olan kızın yakınları gözyaşı döktü. Hasret Meriç, saplanan demir parçası bileğinde olduğu halde hastaneye kaldırıldı.
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    Haberler Yaşam Küçük kızın feryadı mahalleliyi sokağa döktü! Esenyurt'ta yürek yakan olay