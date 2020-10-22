"Artık meme kanseri için kronik bir hastalık diyebiliriz"

Diğer kanserlerde olduğu gibi özellikle meme kanserinde de hastalık yayılmış olsa da tedavi edilebildiğini aktaran Coşkun, şu bilgileri verdi:

"Hastaların kendi tümör dokusu üzerinde moleküler ve genetik açıdan inceleme yapıyoruz. Buradaki pozitifliklere göre, seçtiğimiz akıllı ve hedefli ilaçlar sayesinde çok iyi neticeler alabiliyoruz. Hormonal tedavilerini meme kanserinde sık kullanıyoruz. Direnç gelişmesini engelleyen ilaçlar vardı ve son dönemde ülkemizde de bunlar devreye ve geri ödeme kapsamına girdi. Bu sayede çok daha iyi neticeler almaktayız. Artık meme kanseri için kronik bir hastalık diyebiliriz. Yani yayılmış olsa dahi tedavilerle çok iyi neticeler almaktayız ve uzun süre hastalığı kontrol altında tutma imkanına sahibiz."