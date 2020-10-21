TÜİK tarafından hesaplanan örneklem büyüklüğüne göre hangi ilde kaç haneye gidilmesi gerektiği belirlendi. Buna göre tüm Türkiye'de toplam ulaşılması gereken hane sayısı 31 bin 280. Büyük illerden; İstanbul'da 5 bin 380, Ankara'da 2 bin 310 ve İzmir'de bin 810 hane ziyaret edilecekken küçük illerde ise bu sayılar; Bayburt'ta 30, Tunceli'de 40, Ardahan, Gümüşhane ve Iğdır'da da 50 olarak belirlendi.