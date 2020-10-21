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    • 21.10.2020 10:24
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    SON DAKİKA: açıkladı! Seroprevalans araştırmasının ikincisi başladı

    tarafından İstatistik Kurumu () işbirliği ile ülke çapında Koronavirüs prevalansını (görülme sıklığı) ve geçirilmiş hastalığın sıklığının saptanmasına yönelik tarama çalışmasının ikincisi başlatıldı.

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    Türkiye'de ulusal düzeyde hastalık prevalansını ve geçirilmiş hastalık düzeylerini saptamak amacıyla ikincisi başlatılan kesitsel çalışmanın veri toplama süresi 5-15 gün olarak belirlendi.



    15-30 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan çalışma illerin büyüklüğü ve hanelerdeki kişilere ulaşma süresiyle ilgili olarak değişkenlik gösterebilecek. Araştırma Türkiye'deki tüm illeri ve tüm yaş gruplarını kapsıyor.

    TÜİK tarafından hesaplanan örneklem büyüklüğüne göre hangi ilde kaç haneye gidilmesi gerektiği belirlendi. Buna göre tüm Türkiye'de toplam ulaşılması gereken hane sayısı 31 bin 280. Büyük illerden; İstanbul'da 5 bin 380, Ankara'da 2 bin 310 ve İzmir'de bin 810 hane ziyaret edilecekken küçük illerde ise bu sayılar; Bayburt'ta 30, Tunceli'de 40, Ardahan, Gümüşhane ve Iğdır'da da 50 olarak belirlendi.

    Filyasyon ekipleri tarafından yürütülecek araştırmada kişilerden kan ve COVID-19 Rehberi'ne uygun olarak sürüntü örneği alınacak. Ulaşılan her haneden çalışma için 1 kişi seçilecek. Ülkemizde koronavirüs prevalansı ve geçirilmiş hastalık düzeylerinin doğru bir şekilde saptanabilmesi için kişiler haneden rasgele seçilecek.
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