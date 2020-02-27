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'nde nasıl ibadet edilir? Regaip Kandili hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte duası

İslam alemi için son derece önemli olan 'ni milyonlarca vatandaş ibadet ve dualarla geçirecek. Bu mübarek gecede ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar Regaip Kandili'nde nasıl ibadet edilir sorusu hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Regaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Peki, Regaip Kandili'nde nasıl ibadet edilir? Regaip Kandili hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte duası

  • Yaşam
  • 27.02.2020 19:32
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 19:40
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Regaip Kandili'nde nasıl ibadet edilir?

Bu akşam Regaip Kandili milyonlarca Müslüman tarafından idrak ediliyor. Regaip Kandili'nde camiler dolup taşacak, eller semaya açılacak, dualar edilecek. Bu özel ve mübarek günde ibadetlerini yerine getirecek olan milyonlarca kişi akşam saatlerinden itibaren özellikle Regaip Kandili'nde nasıl ibadet edilir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Regaip Kandili hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte kandil ibadetleri

REGAİP KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER

Bu geceye mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, geceyi tevbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.
Üç ayların birincisi olan Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesi ve 27. gecesi de Mi'rac gecesidir. Üç ayların ikincisi olan Şâban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Üç ayların üçüncüsü olan Ramazan ayının 27. gecesi ise Kadir gecesidir.

Bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir:

Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, "Da'avât", 84).

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