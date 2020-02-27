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, ayetleri ve faziletleri! Kandil gecesi hangi ibadetler yapılmalı ve dualar okunmalı?

Bu akşam Regaip Kandili milyonlarca Müslüman tarafından idrak ediliyor. Regaip Kandili'nde camiler dolup taşacak, eller semaya açılacak, dualar edilecek. Bu özel ve mübarek günde ibadetlerini yerine getirecek olan milyonlarca kişi akşam saatlerinden itibaren özellikle , ayetleri ve faziletleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kandil gecesi hangi ibadetler yapılmalı ve dualar okunmalı? İşte Regaip Kandili ibadetleri

  • Yaşam
  • 27.02.2020 19:54
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 19:55
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Regaip Kandili hadisleri, ayetleri ve faziletleri!

Regaip Kandili hadisleri, ayetleri ve faziletleri! İslam alemi için son derece önemli olan Regaip Kandili'ni milyonlarca vatandaş ibadet ve dualarla geçiriyor. Bu mübarek gecede ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar Regaip Kandili'nde nasıl ibadet edilir sorusu hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Regaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Peki, Regaip Kandili'nde nasıl ibadet edilir? Regaip Kandili hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte kandil gecesi yapılması gereken ibadetler

REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Receb ayında çok istigfar edin, çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer. (Deylemî)

Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. (Gunye)

Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir. (Miftah-ül-cenne)

Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır. (Ebu Ya'la)

Regaib gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur. (İbni Asakir)

Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip "Ya Rabbi onu mağfiret et" derler. (Ebu Muhammed)

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