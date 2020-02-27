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’den yapılan son dakika açıklamasına göre Marmara Bölgesi’nde etkili olan lodos ’da yerini a bırakacak. Özellikle hafta sonu planı yapanların nasıl olacak? Sorusuna yanıt veren Meteoroloji cumartesi günü için uyarıda bulundu. İşte tüm detaylar…

  • Yaşam
  • 27.02.2020 17:58
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 17:58
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Meteoroloji gün verip uyardı

Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, , 'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile , ve çevrelerinin yağmur ve lı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre ise yurt geneli, cumartesi günü sağanak yağış bekleniyor.

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