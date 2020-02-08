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Hanım, Tuğçe ve Faruk kardeşler, de çıkan da can verdi

'ta Cemile-Süleyman Altınbaş çifti, dün hayvanlara bakmak için evden çıktı. Bir süre sonra Altınbaş ailesinin inde elektrik aksamındaki nedeniyle çıktı. Evde uyuyan çocukları Hanım (18), Tuğçe (16) ve (5) çıkan yangında can verdi.

Yürekler alev alev
Isparta Yalvaç'ta Cemile-Süleyman Altınbaş çifti, dün hayvanlara bakmak için evden çıktı. Bir süre sonra Altınbaş ailesinin inde elektrik aksamındaki nedeniyle çıktı. Evde uyuyan çocukları Hanım (18), Tuğçe (16) ve Faruk Altınbaş (5) ise alevlerin arasında kaldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, eve girince 3 kardeşin cansız bedeniyle karşılaştı. Tamamen yanan kerpiç ev, yandaki binalara tehlike oluşturmaması için iş makinesiyle yıkıldı.


Anne Cemile Altınbaş, "Allah'ım bu nasıl bir acı?" diye feryat etti.


Hanım Altınbaş


Tuğçe Altınbaş



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