Isparta Yalvaç'ta Cemile-Süleyman Altınbaş çifti, dün hayvanlara bakmak için evden çıktı. Bir süre sonra Altınbaş ailesinin kerpiç evinde elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Evde uyuyan çocukları Hanım (18), Tuğçe (16) ve Faruk Altınbaş (5) ise alevlerin arasında kaldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, eve girince 3 kardeşin cansız bedeniyle karşılaştı. Tamamen yanan kerpiç ev, yandaki binalara tehlike oluşturmaması için iş makinesiyle yıkıldı.
Anne Cemile Altınbaş, "Allah'ım bu nasıl bir acı?" diye feryat etti.
Hanım Altınbaş
Tuğçe Altınbaş
Faruk Altınbaş
Anne Cemile Altınbaş, "Allah'ım bu nasıl bir acı?" diye feryat etti.
Hanım Altınbaş
Tuğçe Altınbaş
Faruk Altınbaş
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