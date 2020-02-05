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  • 05.02.2020 20:46
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 20:46

Devlet Hastanesinden '' iddialarına yalanlama

'da bir kişinin yeni tip taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındığına dair sosyal medyadaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. nden yapılan yazılı açıklamada, "Hiçbir şikayet ve belirti olmamasına rağmen tahlil ve tetkikleri yaptırılmış ve herhangi bir bulguya rastlanmadığı için vatandaşımız şifa ile taburcu edilmiştir. Sosyal medya üzerinden yapılan haberler ve açıklamalar asılsızdır. Resmi hesaplarımız ve resmi sitemiz dışındaki paylaşımları dikkate almayınız." ifadelerine yer verildi.

Iğdır'da 'koronavirüs' iddiaları yalanlandı

'da bir kişinin yeni tip taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındığına dair sosyal medyadaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

nden yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda dünyanın farklı bölgelerinde görülen koronavirüs vakasının halk arasında paniğe yol açtığı hatırlatıldı.

Sosyal medyada, Iğdır Devlet Hastanesine gelen bir hastada koronavirüs vakasının görüldüğü ve acil serviste karantinaya alındığına yönelik haberlerin yer aldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Asılsız haberlerin sosyal medya üzerinden hızla yayılması üzerine bu açıklamayı yapma gereği duymuş bulunmaktayız. Bugün acil servisimize başvuran bir vatandaşımız, geçen hafta yurt dışı seyahatinde bulunduğu gerekçesiyle tahlil ve tetkik yaptırmak amacıyla hastanemize başvurmuştur. Hiçbir şikayet ve belirti olmamasına rağmen tahlil ve tetkikleri yaptırılmış ve herhangi bir bulguya rastlanmadığı için vatandaşımız şifa ile taburcu edilmiştir.

Haberin hızla yayılması üzerine İl Sağlık Müdürümüz Caner Tazegün hastanemizi ziyaret edip vaka ile ilgili detaylı bilgi almış ve haberlerin asılsız çıkması üzerine hastanemizden ayrılmıştır.
Sosyal medya üzerinden yapılan haberler ve açıklamalar asılsızdır. Resmi hesaplarımız ve resmi sitemiz dışındaki paylaşımları dikkate almayınız."

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