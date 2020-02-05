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  • Son Güncelleme: 05.02.2020 17:23

'da uçakta şakası yaptı gözaltına alındı!

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip ölümcül tüm dünyada büyük paniğe neden oldu. Koronavirüs korkusunu anlatan olaylardan bir tanesi de 'da yaşandı. Kanada'dan Jamaika'ya giden uçakta bulunan bir yolcu, Koronavirüslü olduğunu söyleyince olanlar oldu. Uçağın tekrar Kanada'ya dönmesine neden olan yolcu şaka yaptığını söyleyince gözaltına alındı.

Kanada'dan Jamaika'ya giden uçakta bulunan bir yolcu, uçuş sırasında ayağa kalkarak 'koronavirüs kaptığını' söyledi. Bunun üzerine uçak Kanada'ya geri döndü. 'Şaka yaptığını' söyleyen adam gözaltına alındı.

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