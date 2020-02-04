Koronavirüsü ilk o fark etmişti! Kendisi de ölümcül virüse yakalandı

Çin'den dünyaya yayılan yeni tip korona virüsünü aralık ayında kamuoyuna duyurunca hakkında soruşturma açılan bir doktorun da hastalandığı ortaya çıktı. Wuhan'da yaşayan 34 yaşındaki Li Wenliang'in, hafta sonunda virüsü kaptığının anlaşıldığı belirtilirken, yoğun bakım ünitesinde çektirdiği fotoğraflar da sosyal medyada yayıldı.

Virüsü ilk fark eden kişilerden biri olduğu sanılan Li, 30 Aralık gününde doktor arkadaşlarına mesaj atarak SARS benzeri bir virüsten söz etmişti. Li, Wuhan'da deniz canlılarının satıldığı bir pazarda yedi kişinin SARS benzeri bir hastalığa yakalandığını, çalıştığı hastanede karantinaya alındıklarını söylüyordu. Çinli doktor, gördüğü testlere dair yorumunda, hastalarda bir korona virüsünün bulunduğunu tespit etmişti; doktor arkadaşlarına dikkatli olmalarını ve çevrelerini uyarmalarını söylüyordu.

TOPLUMSAL DÜZENİ BOZMA SUÇLAMASI

Ancak mesajı saatler içinde Çin sosyal medyasında viral olunca Wuhan polisi tarafından söylenti yaymakla suçlandı, hakkında soruşturma açıldı. 3 Ocak günü ifade vermeye çağrıldı ve kendisine, 'internette söylenti yaymak', 'toplumsal düzeni bozmak' gibi suçlamalar yöneltildi. İfade verdikten sonra, 'bir daha yasadışı faaliyette bulunmayacağına' dair bir tutanağı da imzalamak zorunda bırakıldı.

Bir saat sonra serbest bırakılan Li, hastanede hastaları tedavi etmeyi sürdürdü. Ta ki geçtiğimiz haftaya kadar… 10 Ocak günü virüs kapmış bir hastayı tedavi etmesinin ardından önce öksürmeye başladı, sonra ateşi yükseldi. 12 Ocak günü hastaneye yatırıldı. Li şimdi, korona virüsünü testinin pozitif çıkmasının ardından, Wuhan'da yoğun bakım ünitesinde oksijen maskesine bağlı halde tutuluyor.